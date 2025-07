Gonfiore alle gambe: cause e rimedi per la salute venosa

Negli ultimi tempi, la salute di figure pubbliche è spesso oggetto di attenzione, suscitando interesse in diversi ambiti. Recentemente, il presidente degli Stati Uniti ha fatto sapere di aver avvertito un gonfiore nella parte bassa delle gambe.

Per adottare un approccio prudente, Trump è stato sottoposto a un ampio ciclo di esami medici. Il dottor Sean P. Barbabella, che si occupa della sua salute, ha confermato che il presidente è in ottime condizioni generali. Gli accertamenti hanno messo in luce una condizione di insufficienza venosa cronica, ma non sono emerse evidenze di trombosi venosa profonda o di malattie arteriose.