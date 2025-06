Gomorra – Le Origini: Scopri il Prequel sulla Malavita

La nuova serie di Sky, Gomorra – Le Origini, è un prequel della celebre serie sulla Camorra, previsto in onda a partire da gennaio 2026. Diretta da Marco D’Amore e Francesco Ghiaccio, racconta le origini del giovane Pietro Savastano, interpretato da Luca Lubrano, il quale si affaccia al mondo della malavita a Secondigliano nel 1977.

La trama combina elementi di crescita personale con violenze tipiche delle faide tra clan. Tra i personaggi principali ci sono anche Donna Imma, interpretata da Tullia Venezia, e Angelo ‘A Sirena, interpretato da Francesco Pellegrino. Altri attori del cast includono Flavio Furno nel ruolo di O’ Paisano e diversi amici di Pietro.

Gomorra – Le Origini si basa sul romanzo di Roberto Saviano, il quale ha collaborato alla sceneggiatura insieme a Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. Marco D’Amore, che ha recitato in Gomorra, torna stavolta come regista, coadiuvato da Ghiaccio per gli episodi finali. La serie si inserisce nella saga di Gomorra, che ha riscosso un forte successo in oltre 190 paesi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it