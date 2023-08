Golinelli, il segretario della Lega di Modena: “Gay contro natura, razze esistono”

Quell’agglomerato di carta sporcata da frasi altamente discriminatore pubblicato dal generale Roberto Vannacci su Amazon ha scatenato una grossa polemica, tanto che sono intervenuti l’Esercito e il ministro Crosetto e si sono dissociati. Salvini si è schierato con il generale ed ha dichiarato che leggerà il libro e lo stesso ha fatto il segretario della Lega di Modena, Guglielmo Golinelli:”Essere gay è contro natura e le razze esistono. Condivido molti temi: l’uomo nasce per riprodursi e gli omosessuali non possono“.

Quindi le persone etero che non possono procreare sono contro natura? Inoltre la scienza sconfessa le parole di Golinelli, visto che gli 8 miliardi di persone che attualmente vivono sul pianeta Terra appartengono ad un’unica razza: quella umana. E dato che Golinelli è un appassionato di natura, dovrebbe sapere che l’omosessualità esiste in più di 1500 specie. Quindi sono certamente più ‘contro natura’ i libri (per i quali vengono fatti a pezzi gli alberi) o gli occhiali che indossa, che delle persone che per natura hanno un orientamento diverso dal suo.

Guglielmo #Golinelli (#Lega), segretario provinciale di Modena, interviene a sostegno del Generale #Vannacci: “Lo scopo di qualsiasi essere umano è riprodursi. Dire che i gay vanno contro la natura non è una cosa insensata se consideriamo quanto detto sopra”. (Rep) pic.twitter.com/tFeQhUReVN — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) August 21, 2023

Guglielmo Golinelli, la reazione del segretario del PD di Modena.

“Nulla più di questo vale a rappresentare il vero volto della destra modenese. Parole agghiaccianti, che ci fanno ribrezzo e ci ripiombano negli anni più bui del Novecento, evocando concetti come quello di razza, screditati da tutta la comunità scientifica, la discriminazione in base all’orientamento, la procreazione come finalità unica della vita umana, il negazionismo climatico. E davvero personaggi di tal sorta vorrebbero candidarsi a governare il territorio, a rappresentare i cittadini modenesi?. – ha dichiarato il segretario provinciale Roberto Solomita – Stiamo parlando del segretario provinciale della Lega, non dell’imbarazzante esternazione di un simpatizzante esaltato, che gli stessi vertici del partito cercano di tenere nascosto: stiamo parlando di una figura con ruoli di responsabilità, che rappresenta, sul territorio, uno dei due principali partiti che governano il Paese, anche se ci aspetterebbe uscite di questo tenore da Forza Nuova e non dalla destra che governa il Paese.

Peraltro segnalo che il ministro della Difesa Guido Crosetto ha stigmatizzato le affermazioni del generale Vannacci, per tutelare giustamente l’Esercito, lo Stato e la Costituzione. Insomma, il segretario della Lega di Modena sta con il generale o con il Governo? Una cosa è certa: nella destra c’è grande confusione.

Questo è il volto della destra che dobbiamo sconfiggere alle amministrative 2024. Le nostre comunità si meritano di meglio che queste posizioni retrograde che, per fortuna, non rappresentano i modenesi”.

Il generale Vannacci deve essere giudicato per quello che fa in servizio. Se poi scrive qualcosa che non ha niente a che fare con i segreti di stato o il suo lavoro penso che ha tutto il dovere e diritto di farlo. Il generale Vannacci è stato additato come un pericolo. Io mi comprerò questo libro, perché prima di commentare e giudicare è giusto leggere. Perché “è facile estrapolare qualche frase, lo leggerò tutto. La condanna al rogo come Giordano Bruno non mi sembra ragionevole. Mi rifiuto di pensare che in Italia ci sia un Grande fratello che dice questo lo puoi leggere e questo no”.