Golfo dei Poeti in inverno

Golfo dei Poeti in inverno

Il Golfo dei Poeti è un luogo unico e affascinante dove trascorrere le vacanze di Natale e iniziare l’anno nuovo. Situato nel promontorio di Montemarcello, questo golfo è stato fonte di ispirazione per grandi poeti e scrittori come Mary Shelley, Lord Byron, Percy B. Shelley ed Eugenio Montale.

Per raggiungere il Golfo dei Poeti Relais & SPA, si percorre un carruggio ligure che attraversa la “Strada Poetica”, preparando all’ingresso in un paesaggio unico e suggestivo. La costa, che d’inverno rivela il suo volto più intimo, offre una luce pura, borghi sospesi e un mare che respira lento.

Il Golfo dei Poeti Relais & SPA è una destinazione ideale per le festività o per una fuga di inizio anno, con camere e suite vista mare disposte come un piccolo anfiteatro naturale. I giardini terrazzati in pietra ligure, i sentieri che scendono verso i panorami del promontorio e le atmosfere raccolte rendono ogni momento un invito alla contemplazione.

La cucina del Relais si vive in tre spazi panoramici, dove la tradizione mediterranea incontra la creatività contemporanea e i prodotti dell’orto del Relais. il luogo perfetto per una cena lenta durante le feste, un brindisi al tramonto o una colazione che sa di luce d’inverno.

Chi desidera aggiungere al proprio soggiorno una parentesi di benessere può godere delle piscine esterne panoramiche riscaldate a sfioro, delle jacuzzi vista mare e della sauna finlandese affacciata sull’arcipelago. La SPA indoor offre biosauna, bagno turco, aromarium, docce emozionali e trattamenti Comfort Zone.

Il Relais propone soggiorni dedicati a chi cerca un ritmo più lento, lontano dal rumore, vicino alla natura e a quell’ispirazione che qui sembra ancora muoversi tra le ombre del mare. Un rifugio dove l’inverno si fa poesia, e ogni partenza diventa un ritorno a sé stessi.

