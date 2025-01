Golfo d’America: La Nuova Denominazione del Golfo del Messico su Google Maps

Google Maps ha annunciato il cambio di nome del “Golfo del Messico” in “Golfo d’America”. Tuttavia, questa modifica non sarà subito visibile nell’app fino a quando il governo degli Stati Uniti non aggiornerà il Geographic Names Information System (GNIS), il quale stabilisce gli standard per la nomenclatura geografica. Oltre a questo cambiamento, si prevede anche la modifica del nome della vetta più alta del Nord America, che tornerà a essere chiamata Mount McKinley, dopo l’aggiornamento del GNIS.

Il presidente Donald Trump ha formalizzato questa decisione tramite un ordine esecutivo, rendendo ufficiale la denominazione “Golfo d’America” e confermando l’intento del Dipartimento degli Interni di aggiornare i nomi dei luoghi ufficiali negli Stati Uniti. Questo cambiamento ha suscitato discussioni riguardo al rispetto delle tradizioni storiche, ma è sostenuto come un passo verso l’unificazione dell’identità nazionale.

Per gli utenti di Google Maps, la modifica avrà effetto principalmente per gli utenti statunitensi, che vedranno la nuova dicitura nell’app, mentre gli utenti messicani continueranno a vedere il nome originale. Gli utenti di altri paesi visualizzeranno entrambe le denominazioni. Google ha storicamente mostrato nomi ufficiali locali in base alla regione dell’utente, come dimostrato in precedenti dispute territoriali, compresa la questione del Mare del Giappone.

In sintesi, questo cambiamento rappresenta un’importante evoluzione nella nomenclatura geografica degli Stati Uniti, anche se solleva interrogativi sulle tradizioni culturali associate ai nomi geografici.