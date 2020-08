La rimonta di Haotong Li

Un cinese al comando di un major di golf. Non era mai accaduto prima, a riuscirci è Haotong Li, autore di un 65 (-5) per uno score di 132 (67 65, -8) colpi, nel primo evento del Grande Slam in una stagione condizionata dall’emergenza sanitaria, che si sta svolgendo sul percorso del TPC Harding Park (par 70) a San Francisco in California. Crolla, invece, uno dei più attesi, Tiger Woods. L’ex numero uno del mondo è scivolato dal 20° posto al 44° con 140 (68 72, par), dopo un 72 (+2, due birdie, quattro bogey). Male anche il re del ranking mondiale Justin Thomas, 60° con 141 (+1), che evita di misura il taglio insieme a Jordan Spieth e a Patrick Cantlay.

Li, 25enne di Hanan, due titoli nell’European Tour e alla 38ª gara sul circuito statunitense, ha preso due colpi di vantaggio su Brooks Koepka, campione in carica alla caccia del terzo successo consecutivo nel torneo per emulare Walter Hagen dopo 94 anni, Daniel Berger, Justin Rose, Mike Lorenzo-Vera, Tommy Fleetwood (suo miglior punteggio in carriera a metà gara in un major) e su Jason Day (134, -6), leader dopo un turno insieme a Brendon Todd, scivolato in ottava posizione con 135 (-5). Li, che ha segnato cinque birdie senza bogey risalendo dalla 12ª piazza e realizzando il suo score personale più basso su 36 buche sul PGA Tour, come detto, è il primo cinese a trovarsi in testa in un major e ha buone prospettive di essere il primo della sua nazione a vincerlo, poiché dal 2000 ben 12 giocatori leader o coleader a metà corsa ci sono riusciti.

Thomas dovrà guardarsi le spalle

Delude Thomas, tornato numero uno mondiale la scorsa settimana con il successo nel WGC FedEx St. Jude Invitational, rischia già di perdere la propria corona, perché i quattro giocatori che possono detronizzarlo con una vittoria (sia pure legata a una serie di combinazioni favorevoli con i piazzamenti degli altri) hanno tutti guadagnato posizioni. Si è avvicinato alla vetta Dustin Johnson (n. 5), da 33° a 11° con 136 (-4), e si sono portati al 31° posto con 139 (-1) Jon Rahm (n. 2), Rory McIlroy (n. 3) e Webb Simpson (n. 4), tutti in grado di poter recuperare sette colpi di ritardo con 36 buche a disposizione. Un colpo in meno per Patrick Reed, Bryson DeChambeau e Adam Scott, quest’ultimo al rientro dopo il lungo stop, 25/i con 138 (-2).

Fuori Fowler e Sergio Garcia

È uscito per un colpo Rickie Fowler (142, +2) e la sua serie di tagli superati in un major si è fermata a 14, mentre la più lunga, attualmente in corso, è di Koepka con 23. Stessa sorte per Martin Kaymer (148, +8), che era terzo dopo un turno e travolto da un 82 (+12), e per Sergio Garcia (146, +6). Il montepremi è di 11 milioni di dollari con prima moneta di 1.980.000 dollari. Si gioca a porte chiuse e rispettando norme di prevenzione molto restrittive per giocatori e addetti ai lavori.