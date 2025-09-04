24.1 C
Roma
giovedì – 4 Settembre 2025
Viaggi

Golf e Turismo in Italia: Un Nuovo Progetto Strategico

Da StraNotizie
Golf e Turismo in Italia: Un Nuovo Progetto Strategico

Con un accordo firmato a Roma, il Ministero del Turismo, il Ministero per lo Sport e i Giovani e la Federazione Italiana Golf hanno avviato un progetto strategico per lo sviluppo del turismo golfistico in Italia. Questo accordo, firmato dai rispettivi ministri e dal presidente della Federgolf, punta a valorizzare il potenziale economico e sportivo legato al golf, con attenzione alla destagionalizzazione e alla promozione delle aree meno conosciute.

Il protocollo ha l’obiettivo di aumentare il soggiorno dei turisti, creando sinergie tra i circoli golfistici e il settore turistico. Attualmente, il turismo sportivo rappresenta il 10% della spesa turistica globale, mostrando un trend di crescita significativo. Gli investimenti pubblici in questo settore potrebbero generare ritorni consistenti, mobilitando risorse private e ricavi nel sistema sportivo.

La Ministra del Turismo ha evidenziato come eventi come la Ryder Cup abbiano avuto un impatto economico notevole, dimostrando l’importanza di grandi manifestazioni sportive nel settore turistico. Si punta a creare un network stabile tra operatori e territori, favorendo azioni coordinate anche con il supporto dell’Agenzia Nazionale del Turismo.

Il Ministro per lo Sport ha annunciato lo studio per un fondo immobiliare golfistico, concentrandosi sul Mezzogiorno, per sostenere infrastrutture necessarie. La Federazione Italiana Golf intende promuovere l’Italia come meta preferita per i turisti golfisti internazionali, valorizzando il patrimonio culturale del Paese.

Attualmente, l’Italia è quarta nel mondo tra le destinazioni golfistiche per viaggiatori di lusso. L’accordo rappresenta un passo verso un sistema integrato e sostenibile, in grado di trasformare il golf in un motore per l’economia locale e nazionale.

Articolo precedente
Scanner: Valerio Nicolosi in Diretta Ogni Mattina su Fanpage.it
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.