Golf e Turismo in Italia: Un Nuovo Progetto Strategico

Con un accordo firmato a Roma, il Ministero del Turismo, il Ministero per lo Sport e i Giovani e la Federazione Italiana Golf hanno avviato un progetto strategico per lo sviluppo del turismo golfistico in Italia. Questo accordo, firmato dai rispettivi ministri e dal presidente della Federgolf, punta a valorizzare il potenziale economico e sportivo legato al golf, con attenzione alla destagionalizzazione e alla promozione delle aree meno conosciute.

Il protocollo ha l’obiettivo di aumentare il soggiorno dei turisti, creando sinergie tra i circoli golfistici e il settore turistico. Attualmente, il turismo sportivo rappresenta il 10% della spesa turistica globale, mostrando un trend di crescita significativo. Gli investimenti pubblici in questo settore potrebbero generare ritorni consistenti, mobilitando risorse private e ricavi nel sistema sportivo.

La Ministra del Turismo ha evidenziato come eventi come la Ryder Cup abbiano avuto un impatto economico notevole, dimostrando l’importanza di grandi manifestazioni sportive nel settore turistico. Si punta a creare un network stabile tra operatori e territori, favorendo azioni coordinate anche con il supporto dell’Agenzia Nazionale del Turismo.

Il Ministro per lo Sport ha annunciato lo studio per un fondo immobiliare golfistico, concentrandosi sul Mezzogiorno, per sostenere infrastrutture necessarie. La Federazione Italiana Golf intende promuovere l’Italia come meta preferita per i turisti golfisti internazionali, valorizzando il patrimonio culturale del Paese.

Attualmente, l’Italia è quarta nel mondo tra le destinazioni golfistiche per viaggiatori di lusso. L’accordo rappresenta un passo verso un sistema integrato e sostenibile, in grado di trasformare il golf in un motore per l’economia locale e nazionale.