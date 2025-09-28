Gole di Aielli Celano: avventura e natura in Abruzzo

Le Gole di Aielli Celano, situate nel Parco Sirente Velino, sono una delle meraviglie naturali più affascinanti d’Abruzzo e offrono un’esperienza unica per gli amanti della natura. Dopo la riapertura del percorso, avvenuta dopo la chiusura dovuta al sisma, il sito ha visto un incremento significativo nel numero di visitatori, tanto da diventare una meta rinomata per il turismo sostenibile.

Negli ultimi anni, grazie a un progetto di messa in sicurezza finanziato a livello regionale, le pareti delle gole sono state stabilizzate. Questo ha permesso ai sindaci dei comuni vicini di revocare le ordinanze di divieto, riaprendo così l’area al pubblico. È stata necessaria una regolamentazione degli accessi, con prenotazioni gratuite online e caschetti obbligatori per i gruppi, al fine di garantire la sicurezza e la protezione dell’ambiente.

Francesco D’Amore, presidente del Parco, ha sottolineato l’importanza di una gestione condivisa tra i Comuni e il Parco per mantenere l’equilibrio tra fruizione turistica e sicurezza. Accanto agli enti pubblici, sono nate iniziative private come Abruzzo Wild, che offre tour guidati tailor-made, incentrati non solo sulla bellezza paesaggistica, ma anche sulla geologia, flora e fauna del luogo. Queste esperienze sono adatte anche per famiglie con bambini, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le Gole di Celano rimangono accessibili, meteo permettendo, da fine maggio a fine ottobre. Gli operatori raccomandano di non avventurarsi da soli e di usufruire delle competenze di guide professioniste per esplorare al meglio questo straordinario territorio.