Chi ha detto che un animale domestico deve per forza essere un cane o un gatto? La famiglia protagonista della vicenda che vi raccontiamo oggi ama alla follia il piccolo Goldie, un meraviglioso esemplare di pesce palla. Nell’ultimo periodo l’animale acquatico ha avuto dei problemi ai suoi denti, così i suoi proprietari si sono preoccupati di prenotare per lui una doverosa visita dal dentista dei pesci!

Ogni animale ha dei sentimenti e merita le attenzioni giuste qualora abbia qualsivoglia tipo di necessità.

Il suo proprietario, un uomo di nome Mark Byatt lo ha acquistato tanto tempo fa e lo ha sistemato in un comodo e sempre molto pulito acquario. Lui si prende cura come meglio può del suo pesce e l’animale ricambia con un carattere molto interattivo e giocoso nei confronti del suo umano.

La dieta di questi animali consiste principalmente in crostacei. Cibo dal guscio duro che, oltre a saziarli, fa in modo che i denti vengano limati giorno dopo giorno.

Non è chiaro per quale motivo, ma da qualche tempo i denti di Goldie non si limavano più. Continuavano a crescere a dismisura e rischiavano di diventare così grandi da impedirgli di continuare a mangiare.

Goldie va dal dentista

Fiutando un potenziale pericolo per il suo pesce palla, Mark ha contattato il team del Sandhole Veterinary Center per chiedere aiuto. E loro hanno subito fissato un appuntamento per una visita.

Il veterinario del centro medico ha confermato quelli che erano i sospetti di Mark e si è messo subito a lavoro per risolvere il problema.

La sua assistente Debbie l’ha tirato fuori e lo ha sorretto con un asciugamano, non prima di anestetizzarlo a dovere per evitare che soffrisse.

Dopodiché il dottore ha limato per bene i denti di Goldie, fino a portarli ad una misura congrua.

In fine, a lavoro ultimato, il pesce palla se ne è tornato nel suo acquario e si è risvegliato con un nuovo smagliante e bellissimo sorriso.

E guardando le smorfie e i sorrisi che fa in camera quando il suo papà gli scatta delle foto o gioca con lui, è chiaro che il nuovo aspetto garba moltissimo anche al diretto interessato.