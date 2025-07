Golden Power in discussione: l’Ue avverte l’Italia

La Commissione europea ha espresso dubbi riguardo all’applicazione del Golden Power da parte del governo italiano, in relazione all’operazione di Unicredit su Banco Bpm. In una lettera di 56 pagine, Bruxelles ha sottolineato che l’attuale decreto potrebbe violare le norme europee sulla libera circolazione dei capitali e la giurisdizione esclusiva della Banca Centrale Europea (BCE) come autorità di vigilanza prudenziale.

Secondo la Commissione, l’entrata in vigore del decreto contrasta con gli obblighi di comunicazione e sospensione stabiliti e potrebbe portare a una decisione formale che dichiarerebbe l’Italia in violazione dell’articolo 21 del Regolamento sulle concentrazioni, con l’ordine di revocare il decreto stesso. Inoltre, la Commissione ha invitato l’Italia a fornire chiarimenti entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della lettera.

Tra le criticità sollevate figura la prescrizione riguardante i prestiti e i depositi, che impone a Unicredit e Banco Bpm di mantenere stabili i rapporti di prestiti e depositi in Italia per cinque anni. Bruxelles dubita che l’acquisizione di Banco Bpm da parte di Unicredit rappresenti un serio rischio per la sicurezza pubblica che giustifichi tale restrizione. È stato anche evidenziato che il decreto richiede a Unicredit di interrompere tutte le attività in Russia relative ai depositi e ai prestiti entro nove mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.

Infine, la lettera sottolinea che solo la BCE ha la competenza per la vigilanza prudenziale delle banche di grande rilevanza nella zona euro. Palazzo Chigi ha ora il compito di rispondere dettagliatamente alle osservazioni presentate dalla Commissione europea.