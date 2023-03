GOLDEN LADY Collant (Pacco da 3) Donna

Il collant che non senti di indossare grazie all’assenza di cucitura centrale. Effetto cosmetico immediato. Collant velatissimo elasticizzato, con innovativa e confortevole culotte senza cuciture, non scende e non segna, valorizza le forme e garantisce una vestibilità perfetta ad ogni movimento.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 22.35 x 16 x 3.56 cm; 120 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 31 dicembre 2017Produttore ‏ : ‎ Golden LadyASIN ‏ : ‎ B07HZFRSNDNumero modello articolo ‏ : ‎ 60IAZCategoria ‏ : ‎ Donna

Effetto make up, copre le leggere imperfezioni della pelle, per gambe subito perfette; punte invisibili

84% Poliammide, 16% Elastan

Lavabile in lavatrice

9,85€