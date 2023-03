GOLDEN ICEPURE Filtro Acqua Ricambio per Brita Maxtra +, Brita Maxtra, Anna Duomax Confezione da 6 (Non per Brita Marella Fattura Disponibile) (6)

【4 settimane di durata utile】 per il miglior risultato si consiglia di sostituire il filtro ogni quattro settimane / 40 GALLONI.

❄️【Modello compatibile】 compatibile con BRITA MAXTRA +, BRITA MAXTRA, MAVEA, Anna DuoMax si prega di notare che questo è un ricambio compatibile solo per informazioni sulla compatibilità, il nome del produttore, i numeri di parte sono stati utilizzati.❄️【Aggiornamento struttura】 la sua struttura unica può bloccare la multa di carbonio. Acqua 100% di filtri attraverso le cartucce filtranti, nessuna perdita.❄️【Migliore filtrazione Effetto】 sodio alimentare che è positivo per ridurre il calcare, nessun Na + (non buono per la salute) sarà separato durante il processo.🥇【4 settimane di durata utile】 per il miglior risultato si consiglia di sostituire il filtro ogni quattro settimane / 40 GALLONI.

19,99 €