GOLDEN ICEPURE 3 Pacco Sostituzione Filtro Acqua Frigorifero per Samsung DA29-10105J, DA29-10105J HAFEX/Exp, DA99 02131B, WSF-100, EF9603, RS7677FHCSL, RS54HDRPBSR, RS7778FHCWW

NSF / ANSI 42/372 CERTIFICATO:

Testato e certificato da WQA, NSF e IAPMO contro NSF / ANSI 42 per ridurre il 99% di cloro, odore e colore e NSF / ANSI 372 per materiali senza piombo. Certificato da TUV europeo per BPA-Free, ROHS, REACH. Certificato da Australian Water Mark. Offri acqua fresca e pura con materiali di filtrazione sani e sicuri. Offri a te e alla tua famiglia un’esperienza gustosa con acqua potabile. Seleziona solo filtri acqua certificati autorevoli.