Golden Globes: i migliori beauty look

Le star si sono riunite al Beverly Hilton, iconico hotel di lusso a Beverly Hills, in California, per celebrare alcuni dei più grandi successi del cinema e della televisione in occasione dei Golden Globes 2026, giunti alla loro 83ma edizione. Sul red carpet, oltre agli abiti da sogno, hanno brillato soprattutto i beauty look, che hanno confermato e rilanciato i principali trend capelli e make-up del momento: pelle luminosa, labbra leggermente glossy o vestite di rosso e acconciature curate, ma naturali.

Tra i protagonisti assoluti i caschetti: Ayo Edebiri ha conquistato con un bob elegante con un piccolo ciuffo che accarezzava le sopracciglia, mentre Emma Stone ha scelto un caschetto scalato, leggermente mosso. Le acconciature classiche hanno trovato spazio accanto ai tagli più contemporanei, come lo chignon raffinato e pulito di Amanda Seyfried, ideale esempio di come l’old Hollywood continui a ispirare il red carpet. Jennifer Garner ha puntato su capelli sciolti e sinuosi, con onde morbide che incorniciavano il volto.

Grande attenzione anche al make-up, dominato da incarnati glow e tocchi decisi, come le ciglia bold di Jenna Ortega e le labbra rubino di Selena Gomez. Questi beauty look hanno confermato i principali trend del momento e hanno reso il red carpet dei Golden Globes 2026 un vero e proprio spettacolo di stile e glamour.