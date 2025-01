Golden Globes 2025, tutti i vincitori: da Wicked a Demi Moore

Ieri sera si è svolta la cerimonia di premiazione della 82ª edizione dei Golden Globes, evidenziando trionfi e delusioni nel panorama cinematografico. Il film “The Brutalist” ha conquistato il premio per il Miglior Film Drammatico, mentre “Emilia Perez” ha vinto come Miglior Film Comico e Musicale oltre a essere insignito del titolo di Miglior Film Internazionale, battendo “Vermiglio” di Maura Delpero. Jessica Gunning di “Baby Reindeer” ha vinto meritatamente come Miglior Attrice Non Protagonista. Sebbene l’Italia non abbia celebrato vittorie significative, ci sono state performance degne di nota, come quelle di Javier Bardem e Cooper Koch, entrambi perdenti nelle rispettive categorie.

Nella categoria Miglior Attrice, Zoe Saldana è stata premiata per il suo ruolo in “Emilia Pérez”, mentre si è assistito a una sorpresa con Demi Moore che, alla sua prima vittoria, ha ringraziato per il riconoscimento ricevuto dopo 45 anni di carriera. Gli altri vincitori principali includono Adrien Brody, Miglior Attore in un Film Drammatico per “The Brutalist”, e Hugo Grant come Miglior Attore in una Commedia per “Heretic”.

In ambito televisivo, “The Bear” e “Abbott Elementary” hanno raggiunto il riconoscimento come Miglior Serie Comica e Drammatica rispettivamente. Per le performance, Kathy Bates e Donald Glover sono stati premiati come Migliori Attori in Serie Drammatica. Nella sezione Miniserie, “Baby Reindeer” ha ricevuto attenzione, con Jessica Gunning che ha vinto come Miglior Attrice Non Protagonista nella stessa categoria.

La cerimonia ha messo in luce diversi temi, dal riconoscimento di talenti consolidati a nuove scoperte del mondo del film e della televisione. Tra le altre premiazioni, “The Substance” e “Anora” hanno ottenuto menzioni, mentre i premi per la musica e la colonna sonora non sono stati dimenticati. Infine, gli Oscar sono ora vicini e i vincitori dei Golden Globes possono trsformare le loro vittorie in opportunità per l’imminente cerimonia degli Academy Awards.