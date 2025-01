GOLDEN GLOBE: Camille e Clément Ducol trionfano con “El Mal”, Trent Reznor e Atticus Ross premiati per “Challengers”

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio si è svolta la cerimonia dei Golden Globe, in cui vengono premiati i migliori prodotti cinematografici e televisivi dell’anno dall’Hollywood Foreign Press Association. Tra i protagonisti, il musical Emilia Pérez ha trionfato con quattro premi, inclusa la Miglior Canzone Originale per “El Mal”, firmata da Camille e Clément Ducol. Il brano ha sbaragliato la concorrenza di artisti quali Trent Reznor e Atticus Ross, Miley Cyrus, Lykke Li, Maren Morris e Robbie Williams. Il premio è stato consegnato da Jeff Goldblum e Michelle Yeoh.

La colonna sonora di Emilia Pérez, realizzata dal compositore messicano Carlos Rivera, è stata molto apprezzata, combinando strumenti tradizionali messicani e musica pop. Pur non avendo vinto nella categoria miglior colonna sonora, il suo contributo è stato fondamentale per il successo del film.

Inoltre, Trent Reznor e Atticus Ross hanno ricevuto il Golden Globe per la Miglior Colonna Sonora per il loro lavoro in Challengers, nuovo film di Luca Guadagnino. Questa coppia di compositori, già premiata con l’Oscar per The Social Network, ha creato una colonna sonora che mescola suoni elettronici e atmosfere minimaliste, rispecchiando perfettamente l’estetica del regista. La musica di Challengers non funge solo da supporto, ma è essenziale nel rafforzare i conflitti emotivi dei personaggi.

I premi principali assegnati sono stati: Miglior Film Commedia o Musicale per Emilia Pérez, Migliore Colonna Sonora Originale per Trent Reznor e Atticus Ross per Challengers, e Migliore Canzone Originale per Camille e Clément Ducol con “El Mal” da Emilia Pérez.

