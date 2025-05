Golden Gala 2025: Grande Atletica allo Stadio Olimpico!

Oggi è stata presentata la 45esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea, che si svolgerà il 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, tappa della Wanda Diamond League. Stefano Mei, presidente della Federazione Italiana Atletica Leggera, ha sottolineato l’importanza dell’evento, ideato nel 1980 per promuovere un clima di distensione post-Olimpiade di Mosca. Il meeting è intitolato a Pietro Mennea dal 2013.

Quest’anno il Golden Gala vedrà la partecipazione di dieci campioni olimpici e 62 vincitori di medaglie internazionali, promettendo una serata di alto livello sportivo. Tra i protagonisti ci sarà Mattia Furlani, atleta in crescita nel salto in lungo, che ha recentemente vinto l’oro ai Mondiali indoor. Furlani attende con interesse la sfida con il campione olimpico Miltiadīs Tentoglou.

Mei ha definito gli atleti italiani attuali come la “generazione più forte di sempre”, lodando la loro disciplina e le performance. Resta incerta la presenza del campione di salto in alto Gianmarco Tamberi, attualmente in pausa, mentre è confermata la partecipazione di Nadia Battocletti, argento olimpico nei 10.000 metri.

Altri azzurri di spicco includono Filippo Tortu e Chituru Ali nella velocità, e Leonardo Fabbri nel getto del peso. Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, ha annunciato lavori di ristrutturazione per migliorare l’impianto, considerato un polo per eventi sportivi. L’assessore allo sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, ha sottolineato l’importanza dei campioni per ispirare i giovani allo sport. L’appuntamento è fissato per il 6 giugno 2025.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com