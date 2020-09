A pensarci bene la conoscenza della lingua italiana non è mai stata un requisito richiesto per avere cittadinanza in Serie A, nemmeno agli stessi calciatori italiani. Per cui fa sorridere il pensiero dialle prese con vocabolari e grammatiche varie, ma tant’è: l’attaccante uruguaiano – se vuole chiudere con la Juventus – deve ottenere il passaporto, quindi sostenere un esame di italiano e certificare almeno un livello B1. Come sta scritto sul sito del Ministero dell’Interno il test ” è strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione”. Prima che con Cristiano Ronaldo, Suarez dovrà cercare l’uno-due con la sintassi.

In realtà la storia dei calciatori stranieri nel nostro campionato è anche una carrellata di tentativi più o meno riusciti di masticare l’italiano. Un altro centravanti – il gallese Ian Rush, juventino nel 1987-88 – ripensando al proprio fallimento (non solo linguistico) si giustificò così: “Il problema in Italia è che parlavano tutti italiano”. Frase definitiva, se ci pensate. “E’ un caso disperato – confessò l’insegnante che la Juventus gli aveva messo a disposizione – in sei mesi ha imparato cinque parole”. Una era ciao. A proposito, non sempre l’insegnante insegna (l’italiano). Il francese Vincent Pericard al “Sun” raccontò di essere stato cacciato dalla Juve (2002) per delle avances (ricambiate) fatte alla prof di italiano, all’epoca compagna di un noto dirigente bianconero.

L’immenso Nils Liedholm – arrivato in Italia a 27 anni nel 1949 – è sempre stato considerato un italiano d’adozione, forte di quasi sessant’anni di residenza nelle nostre lande; eppure la cadenza dolce era punteggiata da verbi tranciati, come il celebre “iocare”. Frase cult: “In dieci si ioca meglio”. Il lord inglese Roy Hodgson parlava un italiano da “Stanlio e Ollio” e diventò presto lo zimbello della Gialappa’s con il tormentone “The pen is on the table” e la gag di Giacomo (Mr Flanagan) che cercava di insegnargli l’inglese; mentre a Boskov va riconosciuta la bravura nel motto da tramandare ai posteri. Al netto dell’allergia per gli articoli “Rigore è quando arbitro fischia” o anche “Gullit è come cervo che esce di foresta” restano due punti fermi. E a fronte di un Mourinho che alla prima conferenza all’Inter se ne uscì con il celeberrimo e furbissimo “Non sono un pirla” o di uno Zeman che da trent’anni gioca sulle frasi smozzicate e abbandonate al loro destino, c’è sempre un Sebastiao Lazaroni (Fiorentina, anni ’90) che parlava di “U cansasso muscolà” (fastidio muscolare) e di “campo pesantici”, di “muta pioja” e di partite “gificili come eviamu previstu”. La Gialappa’s replicava le sue conferenze mandando in sottopancia i sottotitoli.

E se ieri il “Taca la bala” di Herrera ha fatto epoca, oggi le frasi-slogan di Ibra sono cliccatissime sul web, perché conta (anche) come dici le cose, con il tono del leader e dell’uomo che non deve chiedere mai (nemmeno l’uso dei verbi ausiliari). Ci sono stati e ci sono calciatori stranieri che parlano (bene) molte lingue, da Seedorf a Pjanic, ed altri che si arrampicano sui ghiacciai impervi della nostra lingua.

Forse il problema si risolve come fece il padovano Pippo Maniero che all’americano Alexis Lalas insegnò il dialetto veneto; o forse la scelta migliore fu quella del cinese Ma in forza al Perugia all’alba del Duemila: rimase in silenzio per parecchi mesi, tanto che Cosmi pensava fosse muto. Sempre a Perugia ricordano che l’ecuadoregno Kaviedes aveva – diciamo così – un vocabolario di parole di solo ambito ginecologico, mentre la meteora brasiliana Kerlon, noto come “Foquinha”, ovvero la versione italiana di Nippo-Nappi – nelle risposte aveva solo due opzioni: sì e no. Fece scuola il viola Kanchelskis – ucraino di Kirovograd – che parlava con i verbi all’infinito confondendo le idee all’interlocutore ma anticipando così il pensiero filosofico sulla reversibilità del Tempo-palindromo che sta alla base dei film di Nolan (Tenet). In verità certe volte l’italiano è meglio non capirlo, come spiegò il brasiliano Tuta che in un Venezia-Bari del 1999 segnò un gol indesiderato da tutti, anche dai compagni di squadra che l’avevano avvisato (ma lui non aveva inteso) e che – a frittata fatta – cercarono di menarlo.

C’è infine una terza via, che pur esecrabile scavalca con ammirabile coraggio la pila polverosa dei manuali di grammatica. Nel lontano 1993 Paul Gascoigne in diretta Rai – al giornalista che gli porgeva il microfono – riassunse il suo pensiero piazzando in diretta televisiva un memorabile rutto: l’eco ancora oggi risuona nella playlist della nostalgia, alla faccia di chi pensa che per giocare a calcio sia necessario non confondere congiuntivo e condizionale.