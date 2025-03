Gol di Tonali, Kleindienst e Goretzka

All’Italia non basta l’inizio brillante con il gol di Tonali, poiché la Germania rimonta e vince 1-2 nell’andata dei quarti di Nations League a San Siro. Il match si svolge davanti a 60mila spettatori e si preannuncia emozionante. L’Italia passa in vantaggio al 9’ grazie a un’azione ben costruita: Barella serve Politano che tocca per Tonali, il quale segna con un preciso piattone. Tuttavia, la Germania, guidata da Nagelsmann, non si scompone e inizia a creare occasioni. Goretzka è il più attivo e mette alla prova Donnarumma, ma l’Italia riesce a mantenere il vantaggio.

Dopo l’intervallo, la Germania cambia strategia, inserendo Schlotterbeck e Kleindienst, e ritorna in campo con una difesa a tre. La mossa si rivela vincente: già al 49’, Kimmich crossa per Kleindienst, che segna di testa il gol del pari. L’Italia reagisce con alcune buone occasioni, ma sia Kean che Raspadori non riescono a concretizzare.

A un quarto d’ora dalla fine, la Germania completa la rimonta con un altro gol di testa, questa volta di Goretzka, su un calcio d’angolo. L’Italia tenta di rispondere, ma gli sforzi non portano a risultati: Barella colpisce il pallone al volo ma è fuori di poco. Nonostante i cambi offensivi di Spalletti, il punteggio non muta. La Germania si dimostra più cinica, mentre l’Italia, sebbene abbia giocato bene, raccoglie poco. La squadra dovrà ora cercare di ribaltare il risultato a Dortmund nel ritorno, il 23 marzo.