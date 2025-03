Gol di Thuram, Moder e Calhanoglu

L’Inter avanza ai quarti di finale di Champions League, battendo il Feyenoord 2-1 a San Siro, dopo aver vinto 2-0 nell’andata. La partita si decide con una straordinaria rete di Thuram e un rigore trasformato da Calhanoglu, decisivo per riportare l’Inter in vantaggio dopo l’1-1 momentaneo realizzato da Moder su penalty.

Durante il primo tempo, l’Inter entra in campo con determinazione. Dopo un tentativo di Calhanoglu, Thuram segna al 8′ con un magnifico tiro a giro, portando l’Inter in vantaggio. Nonostante il predominio iniziale, il Feyenoord si rifà vivo, e al 40′ un intervento di Calhanoglu su Moder provoca un rigore, che viene trasformato da Moder stesso, riportando le squadre in parità all’intervallo.

Nel secondo tempo, l’Inter riprende subito il controllo e al 50′ conquista un altro rigore, questa volta per fallo su Taremi. Calhanoglu realizza e riporta l’Inter in vantaggio. Inzaghi inizia a fare cambi strategici, sostituendo calciatori diffidati in vista della prossima partita contro l’Atalanta. Il Feyenoord fatica a rispondere e l’Inter ha varie occasioni per segnare un terzo gol, inclusi tentativi di Thuram e Taremi.

Verso la fine della partita, Inzaghi concede minuti ai giovani Berenbruch e Cocchi. La vittoria consente all’Inter di guardare con speranza al futuro, mentre si prepara ad affrontare il Bayern Monaco ai quarti di finale di Champions.