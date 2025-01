Notte fonda all’Allianz Stadium per la Juventus, che vede sfumare il sogno di qualificazione ai quarti di Champions League. Nella partita finale della fase a gironi, i bianconeri perdono 2-0 in casa contro il Benfica, che centra il successo grazie ai gol di Pavlidis e Kokcu. Questo risultato costringe la Juventus a disputare i playoff.

La gara inizia con la Juventus che prova a imporre il suo gioco. Mbangula va vicino al gol con un colpo di testa, ma il portiere avversario Trubin neutralizza. Il Benfica replica subito in contropiede, e Perin deve intervenire per fermare Schjelderup. Angel Di Maria, ex juventino, è molto attivo e crea difficoltà alla retroguardia bianconera. Al 17′, il Benfica trova il vantaggio con Pavlidis, abile a segnare in tap-in. La Juve cerca di reagire ma si scontra con la solida difesa portoghese. In fase finale del primo tempo, i bianconeri non riescono a concretizzare le loro occasioni, e il primo tempo termina 0-1.

Nella ripresa, la Juventus entra in campo con maggiore determinazione, ma Trubin si dimostra decisivo su un tiro di Mbangula. Con il passare del tempo, il Benfica si rende pericoloso con Kokcu, che sfiora il gol. La Juve continua a pressare senza risultato; Vlahovic spreca un’occasione da gol. Al minuto 80, il Benfica raddoppia con Kokcu, che riesce a bucare Perin. Gli ospiti sfiorano anche il terzo gol, mentre la Juventus tenta un assalto finale, senza però riuscire a segnare. La partita si conclude con un deludente 0-2 per la Juventus allo Stadium.