Gol di McGinn e Duran

L’Inghilterra continua a portare amare sorprese per il Bologna, che nella terza giornata di Champions League subisce una sconfitta per 2-0 contro l’Aston Villa a Birmingham, dopo la precedente battuta d’arresto contro il Liverpool. I gol della partita, entrambi nella seconda metà del match, sono stati segnati da McGinn e Duran. Con questa sconfitta, il Bologna, guidato da Italiano, rimane fermo a un solo punto in classifica, mentre l’Aston Villa ottiene il massimo dei punti, salendo a quota 9.

L’incontro inizia con un’intensità elevata al Villa Park. I primi tentativi pericolosi sono del Bologna, con Urbanski e Dallinga, quest’ultimo che prova un colpo di destro bloccato dal portiere avversario, Dibu Martinez. I rossoblù continuano a costruire gioco, cercando di rendersi minacciosi in contropiede, e Fabbian sfiora il gol. Con il passare dei minuti, l’Aston Villa aumenta il ritmo e, nonostante le parate decisive di Skorupski, le occasioni si accumulano per gli inglesi, che terminano il primo tempo sfiorando il gol con Rogers.

Nel secondo tempo, l’Aston Villa si fa pericoloso con Bailey, ma il Bologna risponde prontamente con Orsolini, il quale, da posizione vantaggiosa, non riesce a concretizzare. La gara diventa tesa e caotica, col passare dei minuti emergono decisioni arbitrali e cartellini gialli. Al 55′, il match si sblocca: una punizione di McGinn si infiltra in rete senza deviazioni, sorprendendo Skorupski. Questo gol colpisce duramente il Bologna, mentre al 64′ l’Aston Villa raddoppia con Duran, che approfitta di un errore difensivo per segnare il secondo gol. Gli inglesi sono vicini al terzo gol in diverse occasioni, ma il Bologna cerca di reagire, pur senza successo.

Negli ultimi minuti, Beukema ha l’opportunità per riaprire la partita con un colpo di testa che colpisce la traversa. La partita termina 2-0 in favore dell’Aston Villa, lasciando il Bologna in una posizione difficile nel girone di Champions.