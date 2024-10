Gol di Mac Allister e Salah

Il Bologna esce sconfitto con dignità dalla sfida contro il Liverpool, perdendo 2-0 ad Anfield Road, un campo di grande prestigio nel panorama calcistico europeo. I rossoblù, benché siano stati battuti, hanno dimostrato un’ottima prestazione, affrontando a viso aperto una delle principali contendenti per la vittoria nella Champions League. La squadra di Italiano, infatti, ha messo in mostra un buon gioco, ma ha dovuto arrendersi ai gol di Mac Allister all’11’ e di Salah al 75′. Con questa vittoria, il Liverpool rimane a punteggio pieno nel gruppo con 6 punti, mentre il Bologna resta fermo a un solo punto.

La partita è iniziata con il Liverpool subito pericoloso: al 2′, dopo una bella combinazione tra Salah e Gravenberch, Nunez non riesce a segnare e Posch libera. Gli emiliani rispondono all’8′ con Orsolini che, però, calcia alto. Al 9′, arriva un gol annullato a Dallinga per fuorigioco. All’11’ il Liverpool passa in vantaggio: Salah serve Mac Allister che segna da due passi. Il Bologna si fa vedere al 32′, con Ndoye che colpisce il palo esterno, e poco dopo è Urbanski a impensierire Alisson, ma la squadra di casa continua a dominare il gioco.

Nel secondo tempo, il Bologna cerca di reagire ma il Liverpool si dimostra solido in difesa. Al 18′ Salah sfiora il gol con un tiro a lato. La pressione dei padroni di casa culmina al 30′, quando Salah raddoppia con un potente sinistro che batte Skorupski. Nonostante alcuni cambi nella formazione, il Bologna si getta in avanti alla ricerca di una rete, ma il Liverpool si difende ordinatamente.

Alla fine, il risultato rimane 2-0, ma la sconfitta non offusca l’impegno e l’atteggiamento positivo mostrato dal Bologna, che ritorna a casa con esperienze preziose dopo aver affrontato un avversario di altissimo livello. Nella prossima giornata di Champions, il Liverpool affronterà il Lipsia, mentre il Bologna sarà di scena contro l’Aston Villa.