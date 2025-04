gol di Lukaku, doppietta di McTominay

Il Napoli ha trionfato sull’Empoli con un convincente 3-0 nel match della 32ma giornata di Serie A, giocato allo stadio ‘Maradona’. Dopo un inizio equilibrato, il Napoli ha sbloccato il punteggio al 18′ grazie a McTominay, che ha fulminato il portiere Vasquez con un tiro da limite area. Un minuto dopo, l’Empoli è andato vicino al pareggio con Gyasi, ma il suo colpo di testa è finito fuori. Il Napoli ha continuato a fare pressione, e Politano ha avuto un’altra occasione, respinta dal portiere. Nel finale del primo tempo, Gilmour ha calciato alto, mentre Esposito ha sfiorato il gol con un tiro parato da Meret.

Nella ripresa, il Napoli ha subito aumentato il pressing e McTominay ha continuato a rendersi pericoloso, ma la sua conclusione è stata deviata. Al 55′, Olivera, nel ruolo di assist-man, ha servito Lukaku che ha raddoppiato per gli azzurri. L’Empoli ha tentato di rispondere con un tiro di Henderson, ma il Napoli è tornato in vantaggio al 61′ con un altro colpo di testa di McTominay, che ha così segnato la sua doppietta. Poco dopo, il giocatore ha colpito il palo con un tiro.

Il Napoli ha continuato a cercare il quarto gol: Neres ha crossato per Lukaku, che ha mancato di poco la porta. Negli ultimi minuti, Vasquez ha effettuato un doppio intervento su McTominay e Neres. Un colpo di testa di Grassi nel recupero non ha cambiato il risultato, e il Napoli ha così raggiunto 68 punti in classifica, avvicinandosi all’Inter leader.