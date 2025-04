Gol di Lautaro e Frattesi, semifinale a un passo

L’Inter ottiene una preziosa vittoria per 2-1 contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League, segnando i gol con Lautaro e Frattesi. L’allenatore nerazzurro, Inzaghi, schiera Sommer in porta e una difesa a tre con Pavard, Acerbi e Bastoni, mentre a centrocampo ci sono Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan. Carlos Augusto gioca come esterno sinistro e Darmian a destra, con Lautaro e Thuram in attacco. Il Bayern, privo di Musiala, Kompany e Neuer, schiera Urbig in porta e una difesa a quattro con Laimer, Dier, Kim e Stanisic. Inizio di partita favorevole ai tedeschi, con Olise e Kane che creano occasioni. Ma è l’Inter a trovare il vantaggio al 38′ con un bel gol di Lautaro, che sfrutta un assist di Carlos Augusto.

Nella ripresa, il Bayern aumenta il possesso palla, mentre l’Inter cerca ripartenze. Nonostante diverse occasioni per il Bayern, l’Inter resiste e al 85′ subisce il pareggio con Müller. Tuttavia, la squadra di Inzaghi non si lascia scoraggiare e all’88’ riparte velocemente: Carlos Augusto serve Frattesi, che segna il gol del 2-1. Negli ultimi minuti, il Bayern cerca di agguantare un altro pareggio, ma l’Inter mantiene il punteggio e si avvicina alla qualificazione per le semifinali.