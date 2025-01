Gol di Diao, Theo Hernandez e Leão

Il Milan torna alla vittoria in Serie A, battendo il Como in rimonta per 2-1 nel recupero della 19esima giornata al Sinigaglia. La vittoria è stata possibile grazie ai gol di Theo Hernandez e Rafael Leao, che hanno ribaltato il vantaggio iniziale del Como firmato da Diao. Con questo successo, il Milan raggiunge 31 punti in classifica, avvicinandosi alla Lazio quarta con una partita da recuperare contro il Bologna. D’altra parte, il Como resta bloccato a 19 punti.

Nel corso dell’incontro, il Milan ha subito preso il controllo del gioco, mentre il Como ha scelto di attendere e provare a giocare di rimessa. I padroni di casa, nonostante l’approccio difensivo, sono riusciti a creare diverse occasioni, tra cui un colpo di testa di Kempf che non ha trovato la porta, un tiro da fuori di Strefezza parato da Maignan e un’intervento decisivo di Theo Hernandez su un tentativo di tap-in di Diao. La risposta del Milan è arrivata grazie a Leao, il quale ha provato a liberare Reijnders, ma il portiere Butez è stato abile a sventare l’azione. Il primo tempo si è concluso senza reti.

Nella seconda frazione, alcuni cambi hanno portato nuova energia al Milan, che ha tentato di farsi pericoloso grazie a Jimenez. Tuttavia, è stato il Como a trovare il vantaggio al 60′, quando Diao, in contropiede, ha superato Theo Hernandez e ha segnato con un sinistro preciso, battendo Maignan. La reazione del Milan è stata immediata: i rossoneri hanno schiacciato il Como nella propria metà campo e al 71′ sono riusciti a pareggiare grazie a un gol di Theo Hernandez, che ha segnato il suo 30esimo gol in Serie A. Il sorpasso è avvenuto al 76′, quando Abraham ha filtrato un assist per Leao, il quale ha realizzato un pallonetto sopra il portiere avversario in uscita.

Negli ultimi minuti, Maignan ha salvato il risultato su un tentativo di Cutrone, mentre Belotti ha avuto un’occasione di testa che ha mancato. La partita si è conclusa con la vittoria del Milan per 2-1.