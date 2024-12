Gol di Dallinga e Pobega

Nel primo anticipo di sabato 21 dicembre, il Bologna ha sconfitto il Torino in trasferta con un punteggio di 2-0, superando così il Milan in classifica. Con questa vittoria, i rossoblù si sono portati al settimo posto con 28 punti, grazie alle reti di Dallinga e Pobega nella ripresa.

La partita è iniziata con un rigore assegnato al Bologna al 7′ per un fallo di Sosa su Holm, ma Castro ha visto il suo tiro parato da Milinkovic-Savic, il quale ha neutralizzato anche la ribattuta di Pobega. Al 25′, il Torino ha avuto un’importante occasione con Sosa, che ha concluso dopo un affondo di Pedersen sulla fascia destra, ma il tiro è uscito fuori dallo specchio. I granata hanno tentato nuovamente di farsi pericolosi al 37′, ma un fuorigioco ha annullato l’azione di Pedersen. Al 43′, Karamoh ha provato un’affondo centrale ma è stato ben ostacolato da Beukema, e l’uscita di Ravaglia ha fermato l’azione.

Nella ripresa, al 49′, Ravaglia è intervenuto con un’uscita provvidenziale per mantenere il punteggio di 0-0, salvando su Sanabria. Pobega ha cercato il vantaggio al 61′ con un tiro di sinistro, ma la traversa ha fermato la sua conclusione, consentendo a Milinkovic-Savic di rimanere in gioco. Il Bologna ha finalmente sbloccato la partita al 70′ con Dallinga, che ha segnato il suo primo gol in Serie A, dopo essere stato mandato in campo da Italiano. Il raddoppio è arrivato all’80’ con Pobega, la cui rete è stata inizialmente verificata al Var per un possibile fuorigioco, ma successivamente è stata convalidata, portando il punteggio a 0-2.

Grazie a questa vittoria, il Bologna è salito a 28 punti, mentre il Torino ha mantenuto l’undicesima posizione con 19 punti in classifica. La performance della squadra di Bologna dimostra un buon stato di forma e un significativo progresso nella competizione.