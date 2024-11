Gol di Correa, Thuram, De Vrij e Bisseck

Sabato 23 novembre, l’Inter ha ottenuto una vittoria convincente contro il Verona con un punteggio di 5-0 al Bentegodi. La partita si è rivelata semplice per i nerazzurri, che hanno aperto le marcature già nel primo tempo. Dopo un inizio di gara con una traversa colpita da Tengstedt, l’Inter ha dominato il campo e archiviato la pratica nel giro di 14 minuti.

Senza Lautaro Martinez, colpito dalla febbre, e Calhanoglu, infortunato, l’allenatore Inzaghi ha dato fiducia a Correa sin dal primo minuto. L’argentino ha risposto prontamente, sbloccando il punteggio al 16’ dopo una bella combinazione con Thuram. Solo cinque minuti dopo, Correa ha servito Thuram per il raddoppio. L’Inter continuava a dominare, e al 25’ Thuram ha segnato il suo secondo gol della partita, grazie all’assist di Bastoni. Al 30’, De Vrij ha firmato il poker con una girata acrobatica in area di rigore. Prima della fine del primo tempo, al 41’, è arrivata anche la cinquina: Correa ha effettuato un tacco geniale per Bisseck, che ha concluso in rete.

Nella seconda metà di gara, il Verona ha cercato di riorganizzarsi, ma l’Inter ha mantenuto il controllo della partita. Diverse sostituzioni hanno caratterizzato il secondo tempo, con quattro cambi effettuati da Zanetti e un cambio per l’Inter, con Zielinski subentrato a Barella. Intorno all’ora di gioco, Inzaghi ha sostituito Thuram e Bastoni, per preservare le forze in vista dell’impegno in Champions League contro il Lipsia. La squadra ha gestito il gioco, limitandosi a mantenere il possesso palla e non forzando ulteriori attacchi.

A un quarto d’ora dalla fine, Buchanan ha fatto il suo esordio stagionale, rientrando dopo un lungo infortunio. L’Inter ha così consolidato il primo posto in classifica, portandosi a 28 punti, con due lunghezze di vantaggio sul Napoli, che affronterà la Roma nella giornata seguente. Guardando alla prossima partita di Champions League, Inzaghi ha potuto chiudere la giornata con soddisfazione, pronto ad affrontare ulteriori sfide.