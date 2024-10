Gol di Boniface e seconda sconfitta per i rossoneri

Il Milan ha subito una sconfitta per 1-0 contro il Bayer Leverkusen nella seconda partita di Champions League, in un incontro caratterizzato da una prestazione timida della squadra rossonera, soprattutto nel primo tempo. Il gol decisivo è stato segnato da Boniface al 51′. Nonostante i tentativi del Milan di pareggiare, la squadra ha rischiato di subire il raddoppio in contropiede.

La partita inizia con il Bayer subito pericoloso: al 3′, Boniface si fa strada in area, ma Maignan respinge e Tomori devia in angolo. Al 22′, Frimpong, in posizione di fuorigioco, mette in difficoltà la difesa rossonera con un cross per Boniface, che segna, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 38′, Grimaldo cerca il gol con un tiro-cross, Maignan salva, ma Frimpong manda alto un buon tentativo. Prima dell’intervallo, i rossoneri si fanno vedere con un tiro di Pulisic, facilmente parato da Hradecky.

Nel secondo tempo, il Bayer si rende subito pericoloso: al 48′, un errore del Milan consente a Wirtz di calciare, ma Maignan risponde bene. Tuttavia, il gol arriva al 51′: Grimaldo serve Frimpong con un tacco e, dopo il tiro respinto di Frimpong, Boniface si avventa sulla palla per il vantaggio tedesco.

Il Milan aumenta l’intensità, e al 56′ Pulisic trova Reijnders, che però non riesce a segnare. La squadra di Fonseca si spinge in avanti, con Fofana che prova due volte a concretizzare senza successo. Al 73′, Morata, subentrato dalla panchina, rischia di sorprendere Hradecky che commette un errore, ma la palla non entra in rete.

Nel finale, il Milan cerca il gol del pareggio con veemenza: al 83′, un tiro di Theo Hernandez si infrange sulla traversa e Morata manda vicino al gol di testa. All’87’, dopo una punizione di Theo Hernandez, Loftus Cheek calcia potente, ma Hradecky è di nuovo decisivo. All’92’, Tella sfiora il raddoppio per il Bayer in contropiede. Alla fine, il Milan esce sconfitto dalla Germania, al termine di un match che ha messo in mostra sia le fragilità che le potenzialità della squadra.