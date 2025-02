Gol di Arnautovic e Calha regalano il derby con il Milan in semifinale

Ci sarà un doppio derby milanese nelle semifinali di Coppa Italia, con l’Inter che ha battuto la Lazio 2-0 nei quarti di finale. I nerazzurri hanno trovato il vantaggio con un eurogol di Arnautović nel primo tempo e hanno raddoppiato con un rigore di Calhanoglu nella ripresa. L’Inter affronterà ora il Milan, che ha eliminato la Roma.

L’allenatore Inzaghi ha attuato un’importante rotazione, con cinque assenze, e ha schierato una formazione rinnovata: in difesa Pavard, Bisseck e De Vrij a protezione del portiere Josep Martinez. A centrocampo hanno giocato Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski e Dimarco, mentre Taremi e Arnautović erano in attacco. La Lazio, guidata da Baroni, ha dovuto fare a meno di quattro giocatori ed ha schierato Mandas in porta, Gigot e Romagnoli in difesa, con Tchaouna centravanti e Dia a supporto.

La partita è iniziata con la Lazio in cerca di vantaggio, sfiorato da Isaksen, ma è stata l’Inter a passare in vantaggio al 39′ con Arnautović. Nella ripresa, l’Inter ha gestito il vantaggio, mentre la Lazio ha tentato di reagire. Calhanoglu ha finalmente raddoppiato al 77′ con un rigore fischiato per fallo di Gigot su Correa. Un ultimo tentativo della Lazio, con un tiro di Pedro che ha colpito la traversa, non ha cambiato l’esito della partita. Ora, l’Inter si prepara per il derby in semifinale.