Gol di Anguissa, Rrahmani e Pinamonti

Il Napoli ottiene una vittoria contro il Genoa nell’anticipo del 17° turno di Serie A, riconquistando la vetta della classifica con 39 punti, superando momentaneamente l’Atalanta a quota 38. La gara, giocata a Marassi, si è conclusa 2-1 per gli azzurri, grazie alle reti di Anguissa e Rrahmani.

Il Napoli inizia la partita con grande intensità, colpendo già al 5’ con Lukaku, la cui deviazione di testa finisce sulla traversa. A metà del primo tempo, gli azzurri passano in vantaggio: Neres crossa per Anguissa, che, saltando più in alto di Frendrup, segna di testa. Il raddoppio avviene otto minuti dopo grazie a Rrahmani, il quale concretizza un cross di Lobotka sempre di testa, portando il punteggio sul 2-0 all’intervallo.

Nella ripresa, il Genoa entra in campo con maggiore determinazione e al 51’ riesce ad accorciare le distanze grazie a un gol di Pinamonti, che finalizza alla perfezione un assist di Vitinha. Questo goal riapre il match e cambia l’inerzia della partita, con il Genoa che diventa più audace e inizia a pressare il Napoli, mentre gli azzurri si concentrano sulla difesa e sulle ripartenze in contropiede.

Alla fine della gara, Conte decide di rinforzare l’attacco con l’ingresso di Simeone e Kvaratskhelia, al posto di Lukaku e Neres. La mossa si rivela positiva, riaccendendo l’energia del Napoli e creando alcune opportunità, soprattutto grazie ai guizzi del georgiano. Tuttavia, il pericolo maggiore arriva nei minuti finali, quando Balotelli, entrato nella parte conclusiva del match, si trova in area pronto a segnare, ma Meret interviene in modo decisivo deviando il pallone sul palo.

Il Napoli riesce così a mantenere il vantaggio e a portare a casa tre punti cruciali, mentre Conte può finalmente esultare, sentendosi temporaneamente in cima alla classifica. La vittoria permette di affrontare con maggiore serenità le prossime gare, con gli azzurri che continueranno a lottare per il titolo.