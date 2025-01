Gol annullato a Miihaila e Suzuki decisivo

Nella 19esima giornata di Serie A, il Torino e il Parma hanno concluso in pareggio 0-0 all’Olimpico Grande Torino, segnando il quarto pareggio per i granata. Con questo risultato, il Torino sale a 21 punti, mentre il Parma raggiunge quota 19. L’allenatore del Parma, Vanoli, ha schierato Lazaro titolare e ha lasciato Pedersen in panchina, mentre dall’altro lato ha optato per Sosa. In attacco, Adams e Karamoh compongono la coppia offensiva, con Sanabria in panchina. Pecchia, tecnico del Parma, ha recuperato Delprato in difesa, con Valenti e Balogh centrali e Valeri terzino, mentre Cancellieri ha giocato in attacco, con Bonny in panchina.

La partita inizia con i padroni di casa pericolosi al 9′, quando Vlasic serve Adams, la cui deviazione di testa è parata da Suzuki. Al 10′, il Parma risponde con una veloce ripartenza di Miihaila, il cui gol viene però annullato per fuorigioco. La gara si accende ulteriormente, con Karamoh che entra in area al 17′ e, invece di segnare, cerca di servire Vlasic, perdendo l’opportunità. Adams ci riprova al 19′ con un tiro al volo, ma Suzuki si dimostra reattivo. Hernani tenta la conclusione da distanza al 35′, ma non crea problemi.

Nella ripresa, al 58′, Bonny, appena entrato, prova a segnare ma la sua conclusione esce alta. Al 63′, Bonny ci riprova, ma Milinkovic Savic sfiora il tiro e manda in angolo. Il Parma aumenta l’intensità, e al 64′ Bonny assiste Mihaila, la cui potente conclusione colpisce il palo. Sebbene il Torino tenti di avanzare, il Parma continua a farsi pericoloso. Dopo un tentativo altissimo di Mihaila al 78′, Bonny cerca fortuna al 80′, ma Milinkovic Savic blocca senza problemi.

Nel finale, il Torino prova a conquistare i tre punti, ma al 93′ il tiro di Adams termina alto. Infine, al 95′, Linetty prova una conclusione dal limite, ma Suzuki riesce a deviare e salvare il Parma. La partita termina quindi senza reti, riflettendo l’equilibrio tra le due squadre.