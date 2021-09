Going Digital è il percorso di Fondazione Feltrinelli sulle trasformazioni prodotte dalla rivoluzione tecnologica, a cura di Alec Ross, Chair internazionale di ricerca della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli per il 2021 e già Consigliere senior dell’Amministrazione Obama su Innovazione Tecnologica. Tre appuntamenti su #apprendimento, #spazi e #dati con studiosi, professionisti e imprenditori nazionali e internazionali per orientarsi nel cambiamento che stiamo vivendo e mettere in campo le competenze utili a rendere la tecnologia nostra alleata. Going Digital è realizzato in collaborazione con FinecoBank.

Martedì 14 settembre, alle ore 18.30, in Fondazione Feltrinelli, Viale Pasubio 5 e in streaming sul sito fondazionefeltrinelli.it, il primo appuntamento Accrescere l’#apprendimento e dimensione digitale, per approfondire l’impatto della tecnologia sulla capacità di apprendimento umana. Intervengono Tom Fletcher, diplomatico britannico, nel 2017 per l’ONU ha pubblicato il report United Networks. How Technology help the United Nations meet the Challenges of the 21st Centurydopo, Federica Leotta, laureata in economia, esperta di Employer Branding, attualmente Head of Education presso WeSchool, leader italiano della scuola digitale per numero di docenti e studenti raggiunti e Maurizio Ferraris, filosofo e autore di Documanità. Modera Alberto Giuffrè giornalista di Sky tg 24.

Il ciclo proseguirà il 27 ottobre con l’incontro Dare #spazio e dimensione digitale improntato sugli equilibri e sulle possibilità di riscatto dei luoghi che la trasformazione può offrire. Intervengono Ari Wallach, futurista, fondatore del Long Path Labs che promuove percorsi di sviluppo e capacitazione, in dialogo con Gianfranco Viesti, economista, Università di Bari.

L’ultimo appuntamento il 18 novembre con l’incontro Fare #dati e dimensione digitale, che indaga la produzione di dati e i benefici che questa può offrire al cittadino. Con Dipayan Ghosh, ricercatore presso lo Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy della Harvard Kennedy School, consulente di politica economica e tecnologica alla Casa Bianca durante l’Amministrazione Obama, in dialogo con Stefano Quintarelli, Chairman Advisory group on advanced technologies UN (CEFACT) (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) e Federica Faini, Docente “Ict & Law” – Università Cattolica del Sacro Cuore; Docente “Diritto e nuove tecnologie” – Università Telematica Internazionale Uninettuno; Responsabile assistenza giuridica PA digitale e diritto delle nuove tecnologie – Regione Toscana.