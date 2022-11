Goich vs Berti, il motivo della freddezza tra le due: parla una collega

Alfonso Signorini nelle scorse puntate del Grande Fratello Vip ha cercato di indagare su presunte vecchie ruggini tra Orietta Berti e Wilma Goich. Il conduttore ha chiesto in più occasioni all’opinionista cosa pensasse della collega e se i rapporti tra loro fossero tesi, la Berti però ha subito smentito: “No che non mi sta antipatica assolutamente. Quante volte abbiamo cantato insieme? No, mai successo. Ma poi sai anche agli eventi ogni artista sta con il gruppo della sua etichetta discografica, non ci sono molte occasioni per socializzare con glia altri. Uno canta e poi va via. Ho frequentato di più il suo ex marito a dire il vero, ci siamo visti più volte per lavoro“.

Signorini ha chiesto anche alla Goich se ci fosse maretta con Orietta, ma pure lei ha negato tutto. Adesso però Dagospia ha lanciato uno scoop interessante. Ivan Rota nelle sue pillole di gossip ha svelato che in passato i rapporti tra la cantante di Fin Che La Barca Va e Wilma sarebbero sempre stati freddi. Pare che alla base di tutto ci sarebbero dei commenti di Orietta sulla canzone Le Colline Sono in Fiore. A spifferare questo retroscena sarebbe stata una collega delle due cantanti.

“Il gelo tra Wilma Goich e Oriettona. Wilma Goich ha smentito voci di attrito tra lei e Orietta Berti, ma secondo una collega pare che ci sia sempre stata freddezza tra le due che sarebbe stata causata da un commento di Oriettona sulla canzone Le Colline sono in Fiore, hit della Goich. Grande amicizia invece tra Patty Pravo e Ornella Vanoni: tra loro si chiamano Nicopat e Ornelik come in un manga giapponese”.

Adesso però vogliamo il nome di questa collega misteriosa, così che possa andare al GF Vip a spiegare tutto nei dettagli.

Goich sulle voci di vecchie ruggini con Orietta Berti.

“Io e lei ci vediamo poco. Però è capitato, e quando succede devo dire che è un piacere rivedersi. Non c’è odio assolutamente no dai. Io e lei non abbiamo mai litigato o discusso. Se abbiamo cantato insieme? poche volte, però ho cantato in privato i pezzi di Orietta. Sì nei momenti di allegria, anche qui dentro la casa del GF Vip”.