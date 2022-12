Goich sbrocca al GF Vip: “Me ne vado, voi fate gli S”

Ormai sono lontanissimi i giorni in cui Nonnì aveva l’immagine di dolce fatina, nell’ultimo mese e mezzo Wilma Goich ha tirato fuori le unghie. Non che questo ci debba sorprendere, visto che la seconda settimana di questo GF Vip la cantante aveva avvisato gli altri concorrenti: “Sappiate che io fino ad ora mi sono trattenuta moltissimo. Però da domani si cambia tutto e mollo i freni. Ragazzi non mi conoscete bene fidatevi. In realtà bella vita di tutti i giorni sono una grossa rompi scatole. Vedrete adesso… Ora mi esporrò su tutto e non mi morderò più la lingua. L’ho detto anche in confessionale che io sono molto più dura di così e che da qui in avanti sarò più me stessa“.

La furia natalizia di Wilma Goich.

Ai gieffini sono stati assegnati dei canti di Natale e in questi giorni i vipponi dovranno cimentarsi in delle prove per sfornare uno spettacolo decente. Oggi a dirigere un gruppo c’era Wilma, che ha incontrato qualche difficoltà, visto che Daniele Dal Moro era impegnato a farsi l’insalata e Edoardo Tavassi preferiva guardare e non cantare.

La Goich è andata su tutte le furie: “Eh no, non va bene, adesso dobbiamo andare lì e provare, ancora non sappiamo bene cosa fare. Siamo indietro e dovevamo provare da subito. Spariscono, io non so dove stanno tutti. Basta! Cioè io adesso me ne vado, non me ne frega un ca**o. Uno non canta, poi l’altro si porta l’insalata e quello va in cucina. Provate tra voi perché io adesso me ne vado a fare in c**o. No, no, no, perché per me lavorare significa farlo davvero, fare gli str***i significa fare questo. Adesso mi vado a preparare l’insalata pure io, ma che ca**o stiamo facendo? Ma dai, uno fa l’insalata, quello si fa i ca**i suoi. Ma che so prove queste? Non mi va di provare così p*rca Eva“.

Ma il vero choc è che la Goich se l’è presa anche con Daniele (che ha preferito farsi un’insalata) che provare i canti.

Non ho seguito le prove degli stornelli, ma sento Wilma sclerare e mi sembra che per la prima volta abbia ragione. #GFVip — Ez (@EsterEz) December 8, 2022

