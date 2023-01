Goich e Donadei, frasi orrende contro Oriana: “Schiaffoni, vorrei cadesse”

Il GF Vip è fatto anche di discussioni, litigare furiose, catfight e spesso sono anche la parte più divertente del reality, ma con Oriana Marzoli alcuni gieffini hanno superato il limite. Ieri notte Davide Donadei ha avuto una reazione davvero disgustosa (qui il video) e poco dopo anche Wilma Goich ha seguito il coinquilino.

Oriana stava chiedendo del vino bianco, quando la cantante di Le Colline Sono in Fiore ha detto: “Lei si è messa il vino bianco e poi lo mescola con il rosso. Vorrei che cadesse per terra“. Salvo poi riprendersi subito: “No, spero di no, non glielo auguro“.

Come se non bastasse stamani è tornato all’attacco Davide, che mentre parlava con Antonella di Oriana ha detto: “Non lo so come affrontano la vita questi fuori da qui. Perché al di fuori di qui questi atteggiamenti ti fanno prendere gli schiaffoni secondo me… cioè gli schiaffoni educativi quelli che dici ‘oh ma che ca**o vuoi?’ Dopo un po’ di tempo basta“.

Quindi adesso sappiamo che esistono anche gli schiaffi educativi contro chi non ci sta simpatico.

Comunque al di là delle preferenze personali “schiaffoni educativi” non si può sentire nel 2023, che mentalità retrograda Davide#gfvip #incorvassi #oriele #fuoridavide — sono.tranquilla💃 (@orieleERA) January 19, 2023

#gfvip Il ratto di davide che parla di schiaffoni educativi e lo stesso che ieri augurava ad oriana di non respirare più — Bebè__ (@beppe755) January 19, 2023

#Wilma: “vorrei che #Oriana cadesse a terra” Cara Wilma, purtroppo te lo devo dire, a 77 anni e per la tua storia potresti insegnarci altro 🙏 Non sarai la #strega ma una mela dolce e avvelenata si ✨🍎#gfvip #GFvip #oriele #darling #Daniele pic.twitter.com/P4EAqz71W1 — Lily Woompa (@LilyWoompa) January 18, 2023

Wilma Goich su Oriana: “Lei pensa di far ingelosire Daniele”

A molti sembra che la Goich prenda di mira tutte le gieffine che si avvicinano a Daniele. In realtà negli ultimi giorni la cantante e Oriana si erano avvicinate, ma le cose sono precipitate quando lunedì sera la Marzoli ha cercato di ricucire i rapporti con Dal Moro: “No quello che fa lei non è bello. Poi lei l’ha preso e gli ha detto ‘andiamo a parlare’. Poi dopo lui se n’è andato via. Non è che lui non è carino con lei. Lei fa quello che vuole perché pensa di farlo ingelosire, ma fa solo quello che a lui non piace. Fa un gioco che lui non vuole. Lui quando si infastidisce ti manda a quel paese. Fa un gioco brutto che lui non apprezza. Anzi Daniele è sempre carino e gentile, ma se uno fa come lei allora si stranisce“.