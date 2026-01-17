Goggia cerca vittoria a Tarvisio

Sofia Goggia cerca la sua prima vittoria in discesa della stagione a Tarvisio, sulla pista Di Prampero che torna in Coppa del mondo. La sua principale rivale è l’americana Lindsey Vonn, che ha vinto a Zauchensee e in passato anche sulla pista vicina al confine con l’Austria e la Slovenia.

La gara inizia con la norvegese Marte Monsen che scende per prima, seguita da altre atlete. Ilka Stuhec si porta in testa con un tempo di 1’47″34, ma poi viene superata da Nicol Delago che segna un tempo di 1’46″28. Laura Pirovano chiude al quarto posto con un tempo di 1’47″13. Sofia Goggia scende con il pettorale numero 10, seguita da Lindsey Vonn con il numero 11. Nicol Delago mantiene la testa della classifica, seguita dalla tedesca Kira Weidle-Winkelmann. La gara prosegue con l’attesa per la discesa di Sofia Goggia.