Goggi lancia una frecciatina ad Alessandra Amoroso, ma fa un errore

Ieri sera a Tali e Quali Show la seconda concorrente si è esibita nei panni di Alessandra Amoroso e ha cantato la hit Comunque Andare (qui per vedere il video). La performance della ragazza ha ottenuto i complimenti di Giorgio Panariello, mentre Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio hanno espresso qualche perplessità. La Goggi si è anche tolta un sassolino dalle scarpe ed ha rivelato che Alessandra Amoroso ad Amici non sarebbe stata felicissima di cantare Maledetta Primavera. I fan dell’Amoroso però assicurano che la loro beniamina non ha mai cantato la hit di Loretta.

“Allora, pensando ad Alessandra Amoroso e sapendo quanto lei adori il blues, Etta James, Anastacia, mi è mancata la sua voce tipica un po’ schiacciata che ha lei. Ok, è sabbiosa come hai fatto tu all’inizio del pezzo, però lei poi schiaccia di più. Nelle parti alte ogni tanto entravi e uscivi e ci sei stata e la ricordavi. Sei truccata molto bene e questo lo devo dire.

Poi voglio dire una cosa. Mi sono ricordata quando anni fa ad Amici di Maria le hanno chiesto di cantare Maledetta Primavera con Luca Jurman che era il suo insegnante e lei ha fatto una faccia… Eh per forza, a una che vuole fare Etta James e Anastacia, Maledetta Primavera magari era troppo… Se poi alla fine l’ha cantata? Sì, sì l’ha cantata. Non dico come l’ha fatta però, no, non lo so come l’ha cantata però l’ha fatta. Però per dire che quando uno ama un certo genere, poi magari non rientra proprio in un altro.

Nel tuo caso appunto devo dire che mi è mancato poco, poco di questa sua voce un po’ schiacciata. In alcuni punti ritrovavo Alessandra Amoroso e in altri meno. Ma ripeto che è solo per un discorso di dettaglio vocale, il resto va bene, brava”.