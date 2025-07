Goffredo Fofi e il suo amore per gli animali in poche pagine

Il legame tra gli esseri umani e gli animali ha sempre avuto rilevanza nelle società contemporanee. Goffredo Fofi, saggista e critico culturale, ha condiviso le sue riflessioni su questo tema in un recente scritto inserito nel libro “Tutto l’amore che resta”, curato da Maria Falvo.

Fofi, scomparso l’11 luglio all’età di 88 anni, offre negli ultimi anni della sua vita un’introspezione profonda riguardo al rapporto con gli animali. In un breve saggio intitolato “Animali, ieri e oggi”, racconta con tono autobiografico la perdita della sua gatta Tarzan e l’influenza che questo evento ebbe sulla sua famiglia. Questo scritto mette in luce come, nel passato, la morte di un animale domestico fosse vissuta con un certo distacco, in contrasto con l’affetto e la considerazione attuali.

Secondo Fofi, il valore degli animali si è trasformato profondamente nel corso degli anni. Oggi, cani e gatti non hanno più solo un ruolo pratico, ma sono diventati compagni imprescindibili nelle vite delle famiglie, soprattutto in contesti urbani. La loro presenza è stata rivalutata, e la perdita di un animale da compagnia colpisce in modo significativo, riflettendo la solitudine della vita moderna.

Fofi conclude che ogni perdita, siano essi un uomo o un animale, ci insegna a valorizzare maggiormente ciò che è vivente. La sua testimonianza rappresenta un monito a riflettere sul modo in cui ci rapportiamo con gli animali e sul significato affettivo che essi rivestono nelle nostre esistenze.