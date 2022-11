God of War Ragnarok è il gioco PlayStation Studios venduto più velocemente di sempre

God of War Ragnarok per PS4 e PS5 ha venduto 5,1 milioni di copie in una settimana dal lancio, diventando il videogioco pubblicato da Sony che ha venduto di più nello stesso periodo tra tutti quelli pubblicati finora. Lo hanno annunciato Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore del gioco, Santa Monica Studio. Per fare un confronto lo scorso capitolo della saga, God of War del 2018 per PlayStation 4, ha venduto 3,1 milioni di copie nei primi tre giorni dal lancio il 20 aprile di quell’anno. Le 5,1 milioni di copie raggiunte dal suo seguito sono calcolate in giorni lavorativi, quindi sono state piazzate in cinque giorni. God of War è stato un successo di pubblico e anche di critica, ed è stato in grado di migliorare la formula del reboot di quattro anni fa. La serie è una delle più longeve e di successo nella storia di PlayStation, con oltre 32 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal 2005, anno di uscita del primo episodio su PlayStation 2.