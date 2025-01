GO! 2025: Daddy G dei Massive Attack e Andy Smith animano l’apertura a Gorizia

L’8 febbraio 2025, Nova Gorica e Gorizia inaugurano ufficialmente GO! 2025 – Capitale Europea della Cultura con una giornata ricca di eventi culminante in un super dj set. La serata vedrà protagonisti Daddy G, membro storico dei Massive Attack, e Andy Smith, ex dj ufficiale dei Portishead, pronti a trasformare la piazza in una grande pista da ballo all’aperto. L’evento, intitolato “Da stazione a stazione”, simboleggia il legame tra le due città transfrontaliere e propone un viaggio musicale che fonde elettronica con influenze dub, reggae, soul, vintage funk, deep house, dubstep e breakbeat. L’appuntamento è fissato per le 21:00, con ingresso gratuito fino a esaurimento dei 4.000 posti disponibili (apertura cancelli alle 20:00).

Daddy G, al secolo Grant Marshall, è pioniere del trip hop e co-fondatore dei Massive Attack, espressione del leggendario Wild Bunch Sound System di Bristol degli anni Ottanta. Ha rivoluzionato la musica elettronica mescolando hip hop, dub, techno e house, influenzando intere generazioni. Oltre al ruolo in band, Daddy G ha curato nel 2004 una celebre compilation per DJ-Kicks, dimostrando la sua vasta cultura musicale e abilità nel coinvolgere i dancefloor.

Andy Smith è noto per il suo passato come dj ufficiale dei Portishead e per il suo lavoro con i Prodigy, oltre che per le compilation The Document, diventate fondamentali per gli amanti della musica funk, soul e reggae. Con i suoi set, Smith mescola con maestria early house, northern soul, disco, ska rocksteady e rhythm & blues, creando mix irresistibili e sorprendendo con scelte musicali uniche che attraversano decenni.