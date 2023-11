Gnocchi di zucca alla romana (Velocissimi, grazie al Trucco!)

Gli Gnocchi di zucca alla romana sono un primo piatto al forno ricco e confortante! La versione autunnale dei celebri Gnocchi alla romana di semolino; ma dal sapore degli Gnocchi di zucca! Proprio perché realizzati con aggiunta di polpa di zucca nell’impasto che regala una marcia in più! Successivamente tagliati in dischetti , sistemati in teglia e gratinati in forno con formaggio taleggio o pecorino!Una golosità spaziale!

Per la Ricetta velocissima ed estremamente facile, potete utilizzare la zucca che avete a disposizione in casa, io vi suggerisco di ottenere una polpa asciutta dalla Zucca al forno, in modo da lavorare meglio il composto! Grazie al trucco speciale di affettare i dischetti dal salsicciotto, non si spreca impasto realizzerete degli gnocchi di zucca alla romana velocissimi nella metà del tempo !

Proprio come i gli Gnocchi di patate e gli strepitosi Gnocchi di ricotta, e i mitici e super filanti alla Sorrentina, sono perfetti da realizzare come Primo piatto, sia per pranzo, che per cena; naturalmente il giovedì come tradizione comanda , ma anche la domenica e per le occasioni speciali! provateli anche in questa versione, sono sicura che andranno a ruba anche tra i bambini!

Ricetta Gnocchi di zucca alla romana

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 15 minuti 40 minuti 45 minuti

Ingredienti

Quantità per 4 persone 1 lt latte

250 gr di semolino

500 gr di zucca cruda da cuocere secondo le indicazioni della Zucca al forno senza condimenti

100 gr di burro

1 uovo intero

3 cucchiai di parmigiano

50 gr di taleggio oppure 2 cucchiai di pecorino

noce moscata

sale

salvia fresca (facoltativo) per condire

Procedimento