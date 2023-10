Gnocchi di barbabietola rossa (facili, golosi e ricchi di proprietà benefiche)

Gli Gnocchi di barabietola rossa sono un Primo piatto delizioso, variante degli Gnocchi di patate classici, in questo caso realizzati con barbabietola rossa nell’impasto, che regala un colore rosso intenso e un sapore dolciastro e pungente tipico di questo tubero ricco di fibre e proprietà benefiche come minerali, folati e vitamina C. Insomma una vera delizia che fa anche bene alla salute! Oltre che super soffici al morso e bellissimi da vedere, un pò come Gnocchi di zucca e quelli di Carote!

Ormai conoscete tutti la mia passione per la Pasta fresca oltre ad essere squisita, si cuoce in attimo! Questa volta ho voluto sperimentare degli Gnocchi alla barbabietola.



Una preparazione molto facile che parte dalla mia base super collaudata a cui ho semplicemente aggiunto barbabietola precotta frullata . Una volta pronto l’impasto, si forma il classico salsicciotto, si tagliano i pezzi e se volete si rigano con una forchetta! in pochi minuti vi ritroverete il tavolo pieno di tocchetti rosso fuscia pronti da cuocere!



A seconda dei gusti potete condire i vostri Gnocchi barbabietola con Salse e Condimenti a scelta, nel mio caso ho scelto burro e salvia; ma va benissimo Besciamella morbida magari con una manciata di Funghi trifolati! Oppure un delicato Ragu classico super profumato! oppure una crema di gorgonzola con aggiunta di speck e noci! Insomma a voi la scelta, credetemi in ogni caso saranno una vera delizia!



Ideali da servire per il pranzo della domenica, o magari il giovedì, è un ottimo modo per far mangiare la verdura anche ai bambini, che vedendoli così colorati, saranno invogliati all’assaggio!

Ricetta Gnocchi di barbabietola

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 30 minuti 30 minuti 1 h







Ingredienti



Quantità per 4 persone

200 gr di barbabietola precotta

300 gr di patate pesate con la buccia

120 – 150 gr di farina + un pò per dare la forma

2 cucchiai di uovo battuto (circa 1/2 uovo)







Procedimento

Come fare gli gnocchi di barbabietola Prima di tutto frullate la barbabietola con un minipimer fino ad ottenere una crema. Poi strizzate benissimo la crema in un canovaccio, in modo che perda tutta l’acqua possibile. Questo passaggio è importantissimo altrimenti vi troverete in difficoltà con la consistenza troppo molle. Dovrete ottenere una purea morbida e piuttosto asciutta se necessario ripetete l’operazione più volte. contemporaneamente seguite il procedimento che trovate in GNOCCHI DI PATATE unica differenza, dovrete aggiungere all’impasto, la purea di barbabietola strizzata. La consistenza degli gnocchi alla barbabietola è morbida, se necessario aggiungete un altro pò di farina, ma senza esagerare, ricordate che più farina si aggiunge, più gli gnocchi perdono morbidezza. Se avete strizzato bene la crema di barbabietola non sarà necessario Poi formate e rigate gli gnocchi come suggerito nel link , dove trovate le foto passo passo. Ecco pronti i vostri Gnocchi di barbabietola Una volta pronti, lasciateli asciugare su un piano di lavoro perfettamente infarinato per almeno 20 – 40 minuti Poi cuoceteli in abbondante acqua bollente salata, per evitare che si deformino, sollevateli con una paletta. Infine sono pronti quando salgono a galla. Scolateli con una paletta direttamente nella padella ampia dove avrete fatto sciogliere burro e salvia o altro condimento, mantecate a fuoco basso con qualche cucchiaio di acqua di cottura, fino a quando non si condiscono perfettamente, basteranno 2 minuti per avere degli gnocchi alla barbabietola buonissimi: Si possono conservare crudi per 2 h circa a temp ambiente, diversamente vi conviene procedere alla congelazione proprio come indicato nel paragrafo Come conservare gli Gnocchi









