GNCC C2 Telecamera WiFi Interno, 1080P Videocamera Sorveglianza Interno WiFi per Bambini, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in Tempo Reale del Sensore di Movimento, Compatibile Alexa

Descrizione prodotto

🌟 [Rilevamento di Movimento/Suono e Avvisi in Tempo Reale] Tieniti informato su tutto ciò che è accaduto nella tua stanza anche quando sei via! Il sensore intelligente integrato e le notifiche istantanee ti danno la massima tranquillità! Ogni volta che viene rilevato un movimento o un suono, la telecamera wifi interno registrerà un video e invierà un avviso in tempo reale tramite l’APP Osaio.

🌟 [Risoluzione 1080P e Visione Notturna a Infrarossi] Rimani sempre in vista, non importa giorno o notte! Con pixel 1080P, la telecamera wifi interno GNCC può catturare ogni dettaglio nella tua stanza. Puoi monitorare da remoto la tua stanza tramite l’APP Osaio. Con 6 luci a infrarossi da 850 nm, la telecamera wifi interno GNCC può visualizzare immagini cristalline fino a 10 m anche in completa oscurità.

🌟 [Audio Bidirezionale e Controllo APP Remoto] Ascolta e parla con chiunque da qualsiasi luogo con la videocamera sorveglianza interno wifi GNCC C2! Con il microfono e l’altoparlante integrati della telecamera wifi interno, puoi interagire con la tua famiglia, gli amici o gli animali domestici in qualsiasi luogo tramite l’APP Osaio. La telecamera wifi interno GNCC consente inoltre di visualizzare più dispositivi. Condividi questa telecamera per interni GNCC con la tua famiglia o i tuoi amici!

🌟 [Archiviazione Opzionale e Registrazione 24 ore su 24, 7 Giorni su 7] Dotato di doppie opzioni di archiviazione, conserva i tuoi momenti preziosi con la scheda micro SD o l’archiviazione cloud! Dopo aver inserito una scheda micro SD (non inclusa, fino a 128 GB) nella telecamera wifi interno, può registrare video continuamente. Puoi anche scegliere di abbonarti al servizio Cloud per evitare di perdere videoclip importanti.❣️Qualche preoccupazione? Ci trovi sulla confezione del prodotto❣️

19,99 €