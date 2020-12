Novità in arrivo da Google per gli account di Gmail, per chi utilizza Google Drive e Google Photos. Google sta informando gli utenti sulle modifiche che entreranno in vigore il 1 giugno 2021 e fa il punto della situazione con ampio anticipo. Le nuove policy, tra l’altro prevedono la possibilità di cancellazione dei contenuti in Gmail, Drive o Photos in caso di utente inattivo per 2 anni. Chi supera il limite di ‘storage’ per 2 anni rischia la cancellazione di contenuti. I provvedimenti, visto che la modifica entra in vigore il primo giugno del prossimo anno, non verranno adottati prima del primo giugno 2023. Da giugno 2021, gli utenti ‘a rischio’ riceveranno notifiche via email relative al rischio di eliminazione di contenuti. Gli utenti, in ogni caso, saranno in grado di accedere ai vari servizi.

