Glorious Bankrobbers: rock svedese

La Wild Kingdom Records ha siglato un accordo discografico con i pionieri del rock ‘n’ roll svedese Glorious Bankrobbers, che torneranno con il loro attesissimo nuovo album in studio Intruder. Registrato all’House of Voodoo Studio di Stoccolma e mixato da Robert Pehrsson allo Studio Humbucker, Intruder presenta 12 nuove tracce dinamiche che racchiudono il rock energico e pieno di azione che contraddistingue la band.

L’album svela nuovi orizzonti creativi, tra cui una potente ballata orchestrale che sottolinea l’indomita evoluzione della band. I Glorious Bankrobbers sono una band formatasi a Stoccolma nel 1983, che raggiunse rapidamente la fama per il loro sound potente e le loro elettrizzanti performance dal vivo. Il loro debutto, prodotto da Kee Marcello, segnò l’arrivo di una band destinata a trascendere i confini.

La band consolidò il suo posto nella storia del rock con Dynamite Sex Doze, un’uscita epocale che divenne una pietra miliare dello sleaze e dell’action rock svedese. Nonostante i cambi di formazione e le turbolenze del settore, lo spirito della band è sopravvissuto. Con il nome Mental Hippie Blood, hanno pubblicato due album di grande successo prima di riunirsi come Glorious Bankrobbers nel 2007 con The Glorious Sound of Rock ‘n’ Roll.

Dopo la perdita del batterista di lunga data Oden, la band ha riacceso la fiamma con Back On The Road e Rock ‘n’ Roll Church, riallacciando i rapporti con i fan più fedeli e conquistando una nuova generazione di seguaci. Con 12 brani inediti, l’album Intruder distilla tutto ciò che definisce la band: coraggio, spavalderia e cuore, spingendo il loro sound verso nuovi territori audaci. I Glorious Bankrobbers riaffermano il loro posto all’avanguardia del rock scandinavo, più rumorosi, più duri e più affamati che mai.