Gloria Estefan ritorna con “Raíces”: un viaggio musicale unico

Gloria Estefan presenta “Raíces”, il suo trentesimo album in studio, un progetto significativo dal punto di vista personale e culturale, che segna il suo ritorno alla musica in lingua spagnola dopo 18 anni. Estefan descrive l’album come un gesto d’amore, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto nel suo percorso, lungo cinquant’anni, che ha trasformato la musica latina a livello globale.

“Raíces” è una celebrazione della sua tradizione musicale, un viaggio che riporta alle radici della sua infanzia e identità. L’album è realizzato interamente con strumenti suonati dal vivo, mostrando un’attenzione artigianale e una forte connessione emotiva. La maggior parte dei brani è firmata da Emilio Estefan, produttore e marito dell’artista, contribuendo a creare un’opera intima e calorosa.

Dopo più di due anni di lavoro, “Raíces” funge da ponte tra il passato e il presente, riflettendo l’anima latina e l’approccio internazionale di Estefan. Tra i brani si trova anche una canzone in inglese dedicata al nipote Sasha, un toccante tributo che rivela il legame profondo con la sua famiglia.

Il lancio dell’album coincide con il quarantennale del brano “Conga”, recentemente riconosciuto nella GRAMMY Hall of Fame, sottolineando l’eredità duratura dell’artista. “Raíces” rappresenta un momento culturale che unisce generazioni, onorando le origini di Estefan mentre guarda verso il futuro.

