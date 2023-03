Glorand Portafoglio Uomo Slim, Porta Carte di Credito, Portatessere Uomo Tascabile, Portacarte Uomo con Sistema Anti-RFID, Portafoglio Uomo Piccolo (Coccodrillo Marrone)

Descrizione prodotto

CERCHI UN PORTAFOGLI UOMO COMODO, COMPATTO E ADATTO ALLE TUE ESIGENZE ?

Se stai cercando un portafogli uomo piccolo e compatto, allora il nostro portacarte uomo GLORAND è la scelta perfetta per te!

Il portafogli uomo è un accessorio essenziale per ogni uomo moderno.

Il nostro portacarte di credito uomo è progettato per essere il più sottile possibile, senza compromettere la capacità di contenere tutte le tue carte di credito e banconote.

Il portafoglio uomo slim è realizzato in pelle PU di alta qualità ed è resistente agli urti e all’usura quotidiana.

Il design elegante e minimalista è perfetto per gli uomini alla moda che vogliono un portafoglio che si adatti perfettamente al loro stile di vita.

Il portafogli uomo è perfetto per chi cerca un accessorio pratico ma allo stesso tempo elegante, con un design minimalista e di tendenza.

Un regalo originale per tutti

Un portafoglio uomo slim GLORAND è una perfetta idea regalo per diversi motivi. Innanzitutto, essendo sottile e compatto, questo tipo di portafoglio si adatta perfettamente alle tasche dei pantaloni e della giacca, rendendolo comodo da portare in giro tutti i giorni. Inoltre, essendo realizzato con materiali di alta qualità, come pelle PU e tessuti resistenti, il portafoglio uomo GLORAND durerà a lungo e manterrà il suo aspetto elegante nel tempo.

Un’altra caratteristica che lo rende una perfetta idea regalo è la sua versatilità. Il nostro portacarte uomo è adatto per uomini di tutte le età e di tutte le professioni, dal giovane studente al professionista in carriera. Essendo un accessorio essenziale per la vita quotidiana, sarà utilizzato spesso e penserà al destinatario ogni volta che lo userà.

Inoltre, il portafoglio ha un design minimalista ed elegante che lo rende adatto per qualsiasi occasione, dalle uscite casual alle occasioni più formali ed essendo un accessorio dal costo accessibile, è una perfetta idea regalo per molte occasioni, come compleanni, lauree o anche solo come segno di apprezzamento.

In sintesi, un portafoglio uomo slim è un’idea regalo perfetta perché è comodo, durevole, versatile e presenta un design elegante e minimale. Si presenta in 2 eleganti colorazioni:

– Coccodrillo marrone

– Coccodrillo nero

PROTEZIONE E SICUREZZA GARANTITE!

La protezione RFID (Radio Frequency Identification) nel portafoglio uomo è estremamente importante per la sicurezza dei propri dati personali e finanziari. La tecnologia RFID consente l’utilizzo di una scheda o un chip per trasmettere informazioni a un lettore RFID in modo wireless.

Questo significa che i dati contenuti in una carta di credito o di debito dotata di RFID, come il numero di carta, la data di scadenza e il codice di sicurezza, possono essere facilmente letti da un dispositivo RFID malintenzionato.

Per questo motivo, è importante utilizzare un portafoglio che abbia una protezione RFID incorporata per evitare il rischio di furto di dati. I portafogli GLORAND con RFID-blocking sono stati progettati per impedire la lettura non autorizzata dei dati RFID, utilizzando uno strato di materiale conduttivo che crea una barriera tra il lettore RFID malintenzionato e il chip RFID nella carta.

Inoltre, un portafoglio GLORAND con RFID-blocking può offrire un livello extra di sicurezza, in quanto protegge anche da altri tipi di scanner RFID utilizzati per rubare informazioni personali come la tua posizione o informazioni sui tuoi spostamenti.

Il nostro porta carte di credito ha un sistema innovativo Pop Up che permette di estrarre fino a 8 carte, una tasca per le banconote, e una tasca per la moneta. Tutte le tasche sono facilmente accessibili e ben organizzate, in modo da poter trovare facilmente ciò di cui hai bisogno. Inoltre, il portafoglio è dotato di una chiusura a scatto per garantire che tutte le tue carte e banconote rimangano al sicuro.

Il portacarte di credito da uomo è perfetto per gli uomini che vogliono un portafoglio pratico, elegante e resistente. Con un design minimalista e una capacità di contenimento ottimale, questo portacarte uomo è perfetto per ogni occasione, dall’uso quotidiano al viaggio d’affari.

In definitiva, il nostro portafoglio uomo slim è la scelta perfetta per gli uomini che vogliono un portafoglio pratico, elegante e resistente.

Acquistalo oggi e scopri la differenza.

Il nostro porta carte uomo è un prodotto di alta qualità, realizzato con materiali di prima scelta e progettato per durare nel tempo.

Non esitare, compra subito il tuo portafoglio uomo slim e scopri la convenienza di avere sempre tutto in ordine e a portata di mano.

Siamo una giovane realtà imprenditoriale italiana alla ricerca della soddisfazione totale dei nostri clienti, selezionando costantemente i migliori materiali e materie prime per un risultato finale al top del mercato in Italia e in Europa.

Se vorrai darci una mano acquistando i prodotti con il nostro marchio, contribuirai alla nostra espansione e a questo recente ma ambizioso progetto.

Portamonete

✓

✓

Barriera ANTI RFID

✓

✓

Materiale

Pelle PU Pelle PU

Chiusura

Bottone frontale Bottone frontale

DESIGN MINIMALISTA ED ELEGANTE : Il portafoglio uomo slim presenta un design elegante e minimalista, perfetto per qualsiasi occasione

COMODO E PRATICO : Essendo sottile e compatto, si adatta perfettamente alle tasche dei pantaloni e della giacca, rendendolo comodo da portare in giro tutti i giorni

DUREVOLE NEL TEMPO: Portacarte uomo realizzato con materiali di alta qualità come pelle PU e tessuti resistenti, durerà a lungo e manterrà il suo aspetto elegante nel tempo

VERSATILE: Adatto per uomini e donne di tutte le età e professioni, è l’ accessorio essenziale per la vita quotidiana

IDEA REGALO PERFETTA : Con un prezzo accessibile, è una perfetta idea regalo per molte occasioni come compleanni, lauree o come segno di apprezzamento