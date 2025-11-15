Globalizzazione fragile: il futuro dell’umanità in pericolo

La situazione attuale si presenta come un «Titanic progettato dai tecnici», con la globalizzazione degli ultimi decenni che ha dimostrato la sua vulnerabilità. In questo contesto, Giulio Tremonti, presidente della commissione Affari esteri della Camera dei deputati, ha partecipato alla 32esima conferenza su Etica e economia, organizzata da Nemetria a Foligno. Questo evento, che unisce esperti e istituzioni, si concentra sulle trasformazioni della società contemporanea.

Il dibattito ha esaminato le conseguenze della fine dei grandi progetti di sviluppo dell’umanità, evidenziando come oggi prevalgano conflitti armati e il potere economico. Andrea Riccardi, presidente della Società Dante Alighieri, ha messo in guardia sulla perdita di memoria storica, sottolineando che questo porta a un futuro incerto e a una diminuzione del dialogo e della diplomazia, elementi fondamentali dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ha ribadito che l’unica via di salvezza è scegliere la ragione rispetto all’uso delle armi.

Con il nuovo scenario geopolitico e l’attenzione crescente degli Stati Uniti verso il Pacifico, Angelo Maria Petroni, professore all’Università di Roma e vice presidente di Nemetria, ha sostenuto la necessità di costruire una difesa credibile e stabile. Ha avvertito che le armi devono servire a garantire la sicurezza dei cittadini, non diventare strumenti di dominio.

Giulio Tremonti ha inoltre evidenziato la fine dell’ideologia della globalizzazione, proponendo una riflessione storica e geopolitica, paragonando l’epoca attuale a momenti rivoluzionari del passato. Ha fatto riferimento all’ascesa della Cina, ai cambiamenti tecnologici e al rischio di una nuova crisi finanziaria. La conclusione di Tremonti è che, nonostante le sfide, l’umanità ha sempre trovato la sua strada.