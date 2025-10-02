Global Sumud Flotilla e le polemiche politiche in Italia

Negli ultimi mesi, l’attenzione sulla Global Sumud Flotilla è cresciuta notevolmente in Italia, superando quella di altri Paesi. Questa flotta è stata al centro dell’attenzione internazionale soprattutto dopo che Israele ha intercettato le imbarcazioni in acque internazionali, arrestando oltre 400 persone. I media italiani ne hanno parlato in modo continuativo, a differenza di molti giornali internazionali, che hanno menzionato l’evento solo dopo l’intercettazione.

Uno dei motivi di questa attenzione è la composizione degli attivisti a bordo, provenienti da diverse nazioni, e le polemiche suscitate dall’atteggiamento del governo italiano, riluttante a condannare apertamente Israele. Tra i circa 500 partecipanti, oltre una cinquantina erano italiani, inclusi cinque politici dell’opposizione.

Prima della partenza, sono stati condivisi numerosi video sui social da parte di sostenitori della Flotilla, tra cui personaggi noti come cantanti, politici e scrittori. In Italia si sono anche organizzate raccolte di cibo per la popolazione palestinese, che hanno mobilitato migliaia di persone, raccogliendo centinaia di tonnellate di beni.

Le barche sono partite da Genova e Barcellona, ma si sono fermate in Sicilia, rimanendo più a lungo del previsto. In quel periodo, si è formato un contesto politico unico, con il governo di Giorgia Meloni che ha assunto posizioni poco incisive riguardo alle azioni di Israele, mentre altri Paesi riconoscevano lo Stato di Palestina.

Le manifestazioni a sostegno della Flotilla sono diventate anche proteste contro l’atteggiamento del governo, culminando in uno sciopero generale che ha ricevuto attenzione internazionale. Il governo ha risposto concentrandosi sugli scontri durante le manifestazioni, evitando però di affrontare le questioni di fondo sollevate dai partecipanti. Negli sviluppi successivi, attacchi alle barche della Flotilla hanno ulteriormente acceso il dibattito politico, con il governo che ha condannato l’iniziativa.